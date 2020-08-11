«Привили прежде всего себя». В Институте Гамалеи объяснили, почему в России так быстро создали вакцину

Вакцина от коронавируса, которая совсем скоро появится в России, безопасна и была создана в столь сжатые сроки, благодаря профессионализму и наработанному опыту. Об этом «360» сказал профессор, руководитель отдела микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи Виктор Зуев.

«Ничего удивительного нет. Вакцину эту сделали на той же платформе, что и против Эболы, вот почему она была сделана быстро. Не потому что делали тяп-ляп, а потому что делали ее уже высококвалифицированные люди по накатанной дороге, что называется», — заявил «360» Зуев.

По его словам, вакцина, созданная в центре имени Гамалеи, не вызывает никаких сомнений. Профессор уже получил прививку от коронавируса.

«Эта вакцина безопасна, что прежде всего требуется от вакцины, а во-вторых, она эффективна. Авторы неслучайно привили прежде всего себя. <…> Меня уже привили. Мне 92-й год, я себя чувствую прекрасно», — поделился врач.

Ранее в Росздравнадзоре рассказали, почему третий этап клинических испытаний пройдет после процесса регистрации. По словам начальника отдела организации фармаконадзора Управления организации госконтроля качества медицинской продукции Росздравнадзора Сергея Глаголева, речь идет о «раннем допуске на рынок при жестко контролируемых условиях».

Ранее Ассоциация организаций по клиническим исследованиям попросила Минздрав России отложить госрегистрацию до успешного завершения третьей стадии испытаний. Представители фармкомпаний назвали гонку за вакциной «пережитком героической парадигмы».

Ожидается, что российская вакцина от коронавируса станет первой в мире. Регистрация препарата должна произойти до 12 августа.