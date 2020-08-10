Регистрацию вакцины от коронавируса призвали отложить в России. Испытания необходимо продолжить

Российские фармацевты направили министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко письмо с просьбой повременить с регистрацией вакцины от коронавируса. Пока никто не знает, как препарат действует на пожилых людей.

Как пишет РБК со ссылкой на письмо Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ), участие в клинических испытаниях вакцины, которую создали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи приняли менее 100 человек. Обычно в финальной стадии испытаний принимают участие несколько тысяч человек. Пока непонятно, как вакцина действует на пожилых людей.

«Разработчики же прямо заявляют, что хотят в первую очередь прививать в том числе пенсионеров как относящихся к группе риска по COVID-19. Хотя на сегодняшний день нет никаких данных о безопасности этой вакцины для пожилых людей, часто имеющих целый ряд сопутствующих заболеваний и нередко — ослабленный иммунитет», — говорится в письме АОКИ.

Стремление как можно скорее завершить исследование вакцины от 2019-nCoV фармацевты назвали «пережитком героической парадигмы», которая была характерна для ученых и медиков прошлого. Современная медицина — это безопасность и минимальные риски.

Ранее Мурашко сообщил, что первую отечественную вакцину от коронавируса могут официально зарегистрировать уже в августе. Он имел в виду препарат, который создали специалисты центра имени Гамалеи.