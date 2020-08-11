Привиться от коронавируса российской вакциной сможет каждый с 1 января. Ей дали особое название

Поставить прививку сможет любой россиянин, причем абсолютно бесплатно. Правда, для этого нужно дождаться начала следующего года.

Ранее о том, что препарат зарегистрировали, заявил президент России Владимир Путин. Вакцина от Института имени Гамалеи стала первой в мире, на ее разработку и последующие клинические испытания ушло всего несколько месяцев. Ее назвали «Спутник V».

В первую очередь прививать будут учителей и врачей. Ранее препарат испытывали на себе сами работники института, а потом — и добровольцы из числа военных. Позже о том, что вакцину получила одна из дочерей главы государства, заявил сам Путин.

Вакцина будет доступной для всех. Для этого до конца года будет производиться по несколько тысяч доз вакцины в месяц. С 2021 года производство увеличат до нескольких миллионов. Об этом рассказывал глава Минпромторга Денис Мантуров.

Некоторые эксперты раскритиковали вакцину еще до ее регистрации. Однако позже выяснилось, что это всего лишь иностранные конкуренты Института Гамалеи, которые пытались опередить россиян.