Российскую вакцину от коронавируса начнут производить в сентябре

Три российские компании в сентябре должны начать промышленный выпуск первой вакцины от коронавируса. Об этом объявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Институт имени Н. Ф. Гамалеи работает по серийному производству с тремя предприятиями с площадками во Владимирской, Ярославской и Московской областях: это „Генериум“, „Р-Фарм“ и „Биннофарм“. <…> Мы очень рассчитываем, что в сентябре должно уже начаться серийное производство», — сказал Мантуров в интервью ТАСС.

Министр рассказал, что сейчас предприятия уже начали подготовку к производству вакцины, идет отладка технологий. Предприятиям, в частности, нужно закупить реакторы.

По словам Мантурова, в течение 2020 года будет производиться по несколько тысяч доз вакцины в месяц. С 2021-го производство увеличат до нескольких миллионов.

Наиболее перспективными вакцинами от коронавируса в России считаются разработанные в центре «Вектор» и в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава. Клинические исследования вакцины центра Гамалеи находятся на завершающем этапе, испытания в «Векторе» должны завершиться в сентябре.