Владимир Путин заявил, что одна из его дочерей сделала прививку от коронавируса

Президент России Владимир Путин рассказал о том, что одна из его дочерей уже сделала прививку от коронавируса.

«Одна из моих дочерей сделала прививку от коронавируса», — заявил президент России на совещании с правительством. Его слова передает РИА «Новости».

Вакцина вызвала лишь временное повышение температуры: до 38 градусов в первый день и 37 — во второй. Больше никаких симптомов не было.

Владимир Путин поблагодарил всех, кто работал над создание вакцины.

«Благодарю всех, кто работал над первой вакциной от коронавируса, это очень важный шаг для всего мира», — добавил президент.

Владимир Путин заявил, что утром 11 августа зарегистирована первая в мире вакцина от коронавируса. Он также обратился к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с просьбой предоставить еще больше информации о вакцине и особенностях ее воздействия на организм человека. При этом президент отметил, что уже знает о лекарстве достаточно много. По его словам, она эффективно работает и формирует устойчивый иммунитет у пациентов. Также вакцина уже прошла все необходимые проверки.

Ранее представители нескольких фармкомпаний обратились в Минздрав России с просьбой отложить регистрацию вакцины. Однако выяснилось, что они могут быть конкурентами научных центров и клиник, которые уже разработали вакцину от коронавируса.