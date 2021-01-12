Попова заявила о снижении числа заболевших ковидом в 22 регионах России

Сегодня состоялось заседание президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом, передает ТАСС.

«По динамике эпидпроцесса в целом в РФ в последние дни предыдущего года и в первую декаду года нынешнего мы отмечаем стабилизацию и снижение количества заболевших и суточного показателя заболеваемости с 19,9 до 15,6 на 100 тысяч населения», — сказала глава Роспотребнадзора.

Она отметила, что в целом по стране наблюдается спад заболеваемости. Попова добавила, что за последние сутки выявили 22 934 случая заражения. Также количество госпитализируемых пациентов с коронавирусом в России в первые десять дней нового года снизилось на 16%.

Кроме того, Попова обратила внимание, что более 900 тысяч россиян находятся под наблюдением из-за контактов с заразившимися коронавирусом. И добавила, что при соблюдении противоэпидемических мер новые больничные койки для пациентов не понадобятся.