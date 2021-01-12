Более 17 тысяч жителей Подмосковья привились от коронавируса

Вакцинация осуществляется отечественным препаратом «Спутник V». Сделать ее может любой желающий старше 18 лет. Прививку делают добровольно и бесплатно — по полису ОМС. Имеются противопоказания для беременных, кормящих матерей, аллергиков, а также для людей с острыми инфекционными и обостренными хроническими заболеваниями.

Кроме того, прививку не будут делать пациентам с повышенной температурой. Перед вакцинацией необходимо проконсультироваться с врачом.

«Вакцинация от COVID-19 — наша стратегическая задача. Мы постоянно на связи с Министерством здравоохранения РФ, каждую неделю количество поступающих вакцин увеличивается. Это принципиально важно для нашей дальнейшей работы и жизни», — сказал губернатор региона Андрей Воробьев.

В Московской области развернуто уже более 90 пунктов вакцинации. Записаться можно через портал госуслуг или по номеру 122.