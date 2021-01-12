Стали известны возможные симптомы «российского» штамма коронавируса

По мнению Гинцбурга, в нашей стране есть свои штаммы коронавируса, как и в Британии, ЮАР, а также Бразилии есть свои штаммы. Алексеева выразила солидарность с мнением специалиста.

«Лично я, наблюдая всю обстановку, совершенно согласна с Гинцбургом. Я точно знаю о существовании именно российского штамма коронавируса. У многих начинается и заканчивается болезнь только с заложенности носа и потери обоняния», — процитировало терапевта ИА Nation News.

Она отметила, что примерно у 30% пациентов с СОVID-19 есть симптомы раздраженного кишечника без выраженных респираторных проявлений. Спустя некоторое время на КТ выявляется поражение легких. При этом врачи редко наблюдают признаки классического ОРВИ.

Во вторник, 12 января, сообщалось, что за последние сутки в России зарегистрировано 22 934 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах. При этом выздоровевших оказалось больше — 24 755 человек.