Роспотребнадзор закрыл лаборатории по СОVID в двух регионах из-за нарушений

Роспотребнадзор решил приостановить работу лабораторий, которые исследовали коронавирус. В них нашли грубые нарушения. Об этом рассказала глава ведомства Анна Попова в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

«Только за прошедшую неделю приостановлена деятельность, решением суда, двух лабораторий — одна в Республике Коми и одна в Амурской области — за грубейшее нарушение режима и правил биологической безопасности», — передает РИА «Новости» слова Поповой.

Она также добавила, что Роспотребнадзор усилил контроль за лабораториями, которые осуществляют исследования на наличие коронавируса. За последние две недели эксперты проверили 435 учреждений. Попова отметила, что это почти половина всех задействованных в этой сфере лабораторий. Всего нарушения были выявлены в 88 из них. По отношению к ним приняты все необходимые административные меры, отметила глава Роспотребнадзора.

Ранее Анна Попова рассказала, что у пациентов, которые переболели коронавирусом, иммунитет держится в течение шести месяцев, передает «Газета.ru».