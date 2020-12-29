Получившие плацебо жители России смогут вакцинироваться от коронавируса

В Министерстве здравоохранения ранее сообщали, что пока не планируется раскрывать данные об участниках пострегистрационных исследований вакцины «Спутник V», поэтому неизвестно, кто получил плацебо, а кто настоящую вакцину.

Однако Татьяна Голикова на вопрос, получат ли сейчас люди, которым вкололи «пустышку», вакцину, ответила, что они будут иметь такую возможность.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину от коронавируса «Спутник V». Ее создали ученые Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Пострегистрационные клинические исследования вакцины стартовали 25 августа. В них приняли участие около 40 тысяч жителей России и Белоруссии. К исследованиям также присоединится ряд стран, среди которых ОАЭ, Индия, Венесуэла, Египет и Бразилия.