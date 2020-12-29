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    29 декабря 2020, 08:26

    Получившие плацебо жители России смогут вакцинироваться от коронавируса

    Екатерина Шамина

    Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова сообщила, что люди, получившие во время тестирования вакцины от коронавируса плацебо, могут сделать прививку. Об этом сообщило РИА «Новости».
    Получившие плацебо жители России смогут вакцинироваться от коронавируса

    В Министерстве здравоохранения ранее сообщали, что пока не планируется раскрывать данные об участниках пострегистрационных исследований вакцины «Спутник V», поэтому неизвестно, кто получил плацебо, а кто настоящую вакцину.

    Однако Татьяна Голикова на вопрос, получат ли сейчас люди, которым вкололи «пустышку», вакцину, ответила, что они будут иметь такую возможность.

    Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину от коронавируса «Спутник V». Ее создали ученые Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Пострегистрационные клинические исследования вакцины стартовали 25 августа. В них приняли участие около 40 тысяч жителей России и Белоруссии. К исследованиям также присоединится ряд стран, среди которых ОАЭ, Индия, Венесуэла, Египет и Бразилия.