Документы для третьего этапа испытаний вакцины от COVID-19 пришли в Минздрав

Центр Гамалеи подал документы на проведение пострегистрационных испытаний российской вакцины от коронавируса. Все необходимые бумаги в Минздраве уже получили.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал ТАСС, что документы в профильное ведомство отправили еще на прошлой неделе.

«В пятницу подали соответствующие документы утром в Минздрав. <…> Обещали в течение суток-двух рассмотреть как приоритетный документ», — сказал он.

С момента получения разрешения от Минздрава исследования начнут через неделю — максимум 10 дней. Уже заключены договоры на страхование с 40 тысячами добровольцев. Доз вакцины для тестов достаточно.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко подтвердил, что министерство получило все необходимые документы для получения разрешения на третий этап исследований вакцины против коронавируса.

Глава Минздрава РФ подчеркнул, что российским препаратом интересуются многие страны. Речь идет в том числе и о производстве вакцины на своей территории.

Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от COVID-19 под названием «Спутник V». Ее разработали ученые центра имени Гамалеи. Первым государством, куда поставят препарат, станет Белоруссия.