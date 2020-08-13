Глава Технологического института штата Парана (Tecpar) Жоржи Кальяо заявил, что Бразилия сможет производить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» с 2021 года или даже раньше, если она будет сертифицирована в стране.

Если подходить к вопросу консервативно, то, скорее всего, производство начнется во втором полугодии 2021 года, заявил Кальяо.

«Конечно же, это не значит, что правительство не может ввозить ее напрямую, это возможно и до начала производства. Она может быть ввезена и раньше, если будет сертифицирована и зарегистрирована в Бразилии», — сообщил он Reuters.

Институт штата Парана будет проводить тестирование российской вакцины. Руководитель управления международных связей штата Парана Луис Паулу Маскареньяс сообщил, что клинические испытания российского препарата начнутся в течение ближайшего месяца. В случае их успешности, для начала производства вакцины потребуются инвестиции в размере 80 миллионов реалов (15 миллионов долларов), которые предоставят иностранные инвесторы или федеральные власти.

«Надеемся, что дело не затянется, и мы получим все необходимые данные для скорейшего прохождения этого этапа. Я бы рискнул предположить, что нам потребуется 20-30 дней», — сказал Маскареньяс.

Губернатор штата Парана Бразилии Ратиньо Жуниор и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев подписали меморандум о взаимопонимании. На основании этого документа тестирование Спутник V» будет проводиться в южном регионе Бразилии с последующей возможностью ее производства.

Вакцину от коронавируса под названием «Спутник V» Россия зарегистрировала 11 августа, первой в мире. На поставку миллиарда доз препарата уже получены заявки от 20 стран мира.