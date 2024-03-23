Эксклюзив 23 марта 2024, 02:58 Появились кадры машин скорой помощи у Красногорской больницы после теракта в Crocus City Hall Машины скорой помощи продолжают приезжать в больницу в Красногорске

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В Красногорскую больницу продолжают приезжать машины скорой помощи после теракта в Crocus City Hall. Видео с места событий появилось в распоряжении «360».

В Химки на вертолете доставили пострадавшего при теракте в Crocus City Hall. На видео винтокрылая машина приземлилась у медицинского учреждения. О состоянии пострадавшего информации нет.

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Минздрав Московской области опубликовал список получивших какие-либо травмы или ранения при теракте. В него включили 147 человек, в том числе детей. Их госпитализировали в больницы Красногорска, Одинцова, Москвы, Долгопрудного и Химок.

По информации министерства здравоохранения России, среди пострадавших — пять детей. В тяжелом состоянии 60 взрослых, за амбулаторной помощью обратились свыше 30 человек.

Стрельба в Crocus City Hall началась вечером 22 марта. Неизвестные открыли огонь по людям, пришедшим на концерт группы «Пикник». Погибли, предварительно, 40 человек. Случившееся квалифицировали как теракт. СК уже завел уголовное дело.