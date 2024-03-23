Происшествия 23 марта 2024, 01:48 Минздрав Подмосковья опубликовал список пострадавших в теракте в Crocus City Hall Минздрав Подмосковья опубликовал список пострадавших в теракте в Crocus City Hal РИА «Новости»

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В списке пострадавших в результате теракта в Crocus City Hall числится 147 человек, в том числе дети. Перечень опубликовало Министерство здравоохранения Подмосковья.

О некоторых поступивших в больницы почти нет информации. Как следует из документа, как минимум девять из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Пострадавшие госпитализированы в больницы Красногорска, Одинцово, Долгопрудного, Химок и Москвы.

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В результате теракта в Crocus City Hall госпитализированы 115 человек. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко. Среди пострадавших — пятеро детей. Шестьдесят взрослых пациентов находятся в тяжелом состоянии. Более 30 человек обратились за амбулаторной помощью.

Вечером 22 марта неизвестные открыли стрельбу по зрителям, которые собрались на концерт группы «Пикник» в Crocus City Hall. Сразу после этого в здании начался сильный пожар. В ходе теракта погибли 40 человек, еще около 100 пострадали.

Согласно последней информации, среди пострадавших в ходе стрельбы есть дети. Данные об их состоянии регулярно уточняют. На месте теракта в Crocus City Hall продолжают работать десятки врачей. Росгвардия осмотрела все парковки у Crocus City Hall. Специалисты не нашли там взрывчатых веществ.