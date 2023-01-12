Здоровье 12 января 2023, 21:23 Переболевших ковидом предупредили о нехватке иммунитета для «кракена» Глава Роспотребнадзора Попова: иммунитета после COVID-19 может не хватить при «кракене» Pixabay

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Приобретенного после COVID-19 иммунитета может не хватить при заражении штаммом «кракен», заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В эфире телеканала «Россия 24» она призвала жителей страны быть осторожнее и беречь здоровье.

«Иммунной защиты, сформированной после предыдущей встречи с другим геновариантом или после вакцинации, может не хватить», — объяснила глава Роспотребнадзора.

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Днем 12 января в России зафиксировали первый случай заражения штаммом «кракен». Пациента выявили на территории Пензенской области. В Роспотребнадзоре уточнили, что в стране не будут вводить никаких ограничений в связи с обнаружением нового подвида коронавируса.

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Впервые штамм «кракен» обнаружили в США. Эксперты тут же нарекли его самой опасной мутацией вируса, объяснив это способностью быстрого распространения и повторного заражения пациентов. Вирусолог Петр Чумаков рассказал «360», что новая инфекция не представляет угрозы для россиян. По словам специалиста, COVID-19 можно считать обычным ОРВИ, но иногда может протекать довольно тяжело.