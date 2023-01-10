Здоровье 10 января 2023, 03:14 Из страшного — только название. Как выявленный в Румынии «кракен» повлияет на пандемию коронавируса Вирусолог Чумаков: «кракен» не представляет угрозы россиянам РИА «Новости»

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Новый подвариант «омикрона» с угрожающим именем «кракен» набирает обороты. Его называют самым агрессивным и заразным штаммом коронавируса. Два случая заражения уже подтвердили в Румынии. «360» вместе со специалистами в области вирусологии разбирались, есть ли вероятность скорого появления «кракена» в России и стоит ли вообще россиянам опасаться очередного штамма.

Информация о новом штамме коронавируса, которому дали имя огромного морского чудища с щупальцами, появилась на прошлой неделе. Впервые его выявили в США два месяца назад. Эксперты и СМИ сразу окрестили «кракен» самым опасным из всех штаммов.

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По сравнению с доминирующим «омикроном», новый штамм обладает большими преимуществами из-за его быстрого распространения и способности заражать повторно даже тех, кто недавно болел другими — устаревшими — формами коронавируса.

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Страшно только название

Профессор, доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта Петр Чумаков заявил «360», что «кракен» — довольно слабый вариант, а пугающее название ничего не значит.

«Да, некоторые люди, которые не болели, которые обладают слабым иммунитетом, могут болеть в очень тяжелой форме. Равно как и прошлый „омикрон“ — он тоже вызывал у кого-то довольно серьезное заболевание, а у кого-то довольно слабенькое, вплоть до бессимптомного», — сказал Чумаков.

Эксперт уверен, что сейчас коронавирус можно считать обычным ОРВИ, но пандемия будет еще долго вызывать страх у людей.

«Эта ситуация будет продолжаться еще год-полтора где-то, если на это обращать внимание. Потому что другой вариант — просто замолчать и забыть про это. Потому что гриппом мы болеем каждый год. Сейчас и ковид превратился в банальную простудную инфекцию, которая иногда дает жесткое течение», — отметил собеседник «360».

Профессор, руководитель лаборатории биологии и индикации арбовирусов ФГУ «НИИ вирусологии им. Д. И. Ивановского» Александр Бутенко тоже считает, что особенно опасаться нового штамма не стоит. Новые варианты «омикрона» уже находятся в категории острых респираторных заболеваний — то есть переносятся или бессимптомно, или с легким течением, а также с минимальными показателями летальности.

Он подчеркнул, что данных по «кракену» еще слишком мало, чтобы делать выводы, но общие наблюдения и информация обо всех других подвариантах «омикрона» дают повод думать, что «кракен» пугает лишь названием.

«Есть информация из Соединенных Штатов, там новый какой-то генотип появился, но тоже довольно безопасный и не внушает особенных опасений. В Китае тоже самое происходит: там большую часть людей не госпитализируют. <…> Данных по румынскому штамму особо нет, поэтому комментировать невозможно без каких-то результатов. Но ситуация в целом довольно спокойная в мире», — считает Бутенко.

РИА «Новости»

Более тяжелый штамм может создать лишь человек

Чумаков уверен, что при естественном развитии появление более тяжелого варианта коронавируса невозможно.

«Более тяжелый вариант в принципе невозможен по эволюционным правилам. Он возможен только тогда, если кто-то его устроит. И вот к этой возможности надо относиться серьезно. Если появится какой-то тяжелый штамм, то практически однозначно можно говорить о том, что кто-то его вывел», — подчеркнул он.

РИА «Новости»

Покончить с пандемией помог «омикрон»

Вирусолог объяснил, что благоприятная ситуация с коронавирусом в России и других странах сложилась в том числе из-за массового заражения «омикроном». А это произошло, потому что существующие вакцины уже были не так эффективны против мутировавшего вируса.

«Те вакцины, которые применялись в начале и в середине пандемии, они все были основаны на антигенах „уханьских“ штаммов, то есть происхождения 2019 года. Но они оказались малоподходящими, например, для „омикронов“, потому что разница значительная в антигенном составе. Сам по себе вирус типа „омикрон“ и его многочисленные варианты сейчас оказали самое лучшее влияние на пандемию. <…> Даже при отсутствии эффективности вакцин первого поколения люди оказались невосприимчивы в результате массового инфицирования. Поэтому состояние благополучное и в России, и во многих других странах», — заключил Бутенко.

В РФ «кракен» медики пока не обнаружили. Доминирующим штаммом по-прежнему остается вариант «омикрон». Два румынских пациента с официально подтвержденным «кракеном» переносят заболевание в легкой форме.