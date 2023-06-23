Мир 23 июня 2023, 19:35 Более 130 природных очагов чумы выявили в Монголии ТАСС: порядка 137 природных очагов чумы обнаружили в 17 регионах Монголии РИА «Новости»

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В 17 регионах Монголии выявили 137 природных очагов чумы, в частности, на границах с Россией и Китаем. Об этом рассказал Национальный центр изучения зоонозных инфекций Монголии на конференции «Проблемы зоонозных инфекций», сообщил ТАСС.

«В зоне повышенного риска западные регионы на границе РФ и КНР, где ежегодно регистрируются случаи заболевания людей чумой», — отметили в центре.

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По данным исследователей, за 30 лет наблюдений в аймаке (регионе — прим. ред.) Ховд на границе с Китаем заразились чумой 32 местных жителя. Из них скончались 13 человек. За последние 10 лет заболеваемость чумой там возросла. Случаи инфицирования и смерти человека фиксировали в Ховде в 2020 и 2022 годах, уточнили в исследовательском центре.

Постоянный представитель Всемирной организации здравоохранения в Монголии Сокорро Эскаланте на конференции напомнила, в стране домашних животных в 20 раз больше, чем людей. Интенсивно развивается и скотоводство. Поэтому в Монголии сохраняется высокий риск вспышки зоонозных инфекций добавила она.

Роспотребнадзор сообщал, что ведомство держит на контроле ситуацию с появлением очагов чумы на приграничных территориях.