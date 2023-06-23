Здоровье 23 июня 2023, 16:07 Роспотребнадзор взял под контроль ситуацию с очагами чумы на приграничных территориях Роспотребнадзор сообщил о контроле ситуации с чумой на приграничных территориях страны РИА «Новости»

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Роспотребнадзор взял под полный контроль ситуацию с появлением очагов чумы на граничащих с Россией приграничных территориях. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в Telegram-канале.

«Ситуация по природным очагам на граничащих с Россией территориях находится под контролем. В стране с 2017 года не было случаев заражения чумой человека благодаря эффективным профилактическим мероприятиям», — отметили в ведомстве.

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Роспотребнадзор отметил, что специалисты службы на регулярной основе проводят необходимые профилактически мероприятия на территориях природных очагов чумы, проводя профилактическую вакцинацию населения.

Кроме того, ведомство внимательно проводит мероприятия по контролю численности переносчиков заболевания.

Ранее профессор Петр Чумаков назвал «360» главных переносчиков чумы. Он отметил, что заражение от клещей маловероятно.