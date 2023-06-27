Общество 27 июня 2023, 18:28 Роспотребнадзор исключил все риски завоза чумы в Россию из Монголии Роспотребнадзор: риски завоза чумы на территорию России из Монголии исключены Pxhere

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В России провели необходимые профилактические меры, риск завоза чумы в страну из Монголии исключен. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

В Национальном центре зоонозных инфекций Монголии сообщили, что в сомоне Бугат Гоби-Алтайского аймака (региона — прим. ред.) Монголии зафиксировали случай заболевания человека чумой. В Роспотребнадзоре уточнили, что эта территория граничит с Китаем, а от российской границы находится на расстоянии в 500 километров.

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«Риск завоза заболевания с этой территории исключен», — подчеркнули в ведомстве.

Также в пресс-службе отметили, что ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора. Ведомство провело необходимый комплекс профилактических мер.

На прошлой неделе российским регионам отправили список рекомендаций по недопущению завоза и распространения чумы из Монголии. В ведомстве сообщили, что в стране не фиксировали случаи заражения людей этой болезнью с 2017 года.

В 17 регионах Монголии обнаружили порядка 137 природных очагов чумы. За 30 лет наблюдений в граничащем с КНР регионе Ховд чумой заразились 32 местных жителя.