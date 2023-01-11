Здоровье 11 января 2023, 06:25 Пандемия COVID-19 скоро завершится — посол Китая Посол КНР в России Ханьхуэй: эпидситуация контролируемая, конец пандемии COVID-19 близок Unsplash

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Распространение коронавируса в Китае взяли под контроль, эпидситуация стала прогнозируемой. В скором времени пандемия завершится, заявил в интервью ТАСС посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

«Зарево полной победы над пандемией вот-вот заискрится», — сказал он.

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Развитие эпидемиологической ситуации в Китае, по словам дипломата, контролируемое и прогнозируемое. Местные власти уверены, что выбрали правильную и перспективную политику борьбы с коронавирусом. Чжан Ханьхуэй сказал, что нынешняя тактика придаст развитию экономики мощный импульс и поможет углубить российско-китайские связи. Посол рассказал, что его российские знакомые обрадовались возобновлению сообщения с Китаем. Они рассчитывают расширить сотрудничество в таких отраслях, как туризм, торговля, экономика, образование, спорт и культура.

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В середине декабря в Китае после отмены некоторых антиковидных мер произошла новая вспышка заболеваемости. Меньше чем за месяц погибли 20 сотрудников Инженерной академии КНР. Несмотря на это, власти отказались от карантина и обязательной сдачи ПЦР-теста для приезжающих, а также решили возобновить пассажирское сообщение с Россией.