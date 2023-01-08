Путешествия 08 января 2023, 01:58 Китай отменил карантин для въезжающих в страну Китай отменил карантин и ПЦР-тест по прибытию в страну для въезжающих из-за границы Pxhere

Читать 360tv в

Китай с 8 января отменяет ряд действовавших с 2020 года коронавирусных ограничений, в числе которых обязательный централизованный карантин и ПЦР-тест по прибытию из-за границы. Об этом сообщила гонконгская South ChinaMorning Post.

Как отметили журналисты, принятое решение стало последним шагом на пути к отказу от трехлетней политики «нулевой терпимости» к коронавирусу.

Реклама

С воскресенья, 8 января, выезжающие в Китай должны будут сдать ПЦР-тест на коронавирус за 48 часов до рейса в страну. Сообщить о результате теста нужно будет при заполнении декларации о состоянии здоровья. Тем людям, чей тест даст положительный результат, рекомендуется перенести свою поездку до выздоровления.

Реклама

Помимо этого, по прибытию в Китай больше не нужно будет проходить централизованную изоляцию и сдавать несколько ПЦР-тестов.

Китай объявил о возобновлении пассажирского сообщения с другими странами после стабилизации эпидситуации по COVID-19. Представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что Россия поддержала это решение. В субботу, 7 января, стало известно, что первые два пункта пропуска между РФ и КНР откроются в Приморье в ближайшее время.