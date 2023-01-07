Путешествия 07 января 2023, 12:19 Китай объявил об открытии пассажирского сообщения с Россией Глава агентства по туризму Приморья сообщил об открытии двух пунктов пропуска в Китай РИА «Новости»

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Закрытое с начала пандемии пассажирское сообщение между Россией и Китаем начали восстанавливать. Первые два пункта пропуска между двумя странами откроются в Приморье в ближайшее время. Об этом со ссылкой на заявление китайских властей сообщил в своем Telegram-канале глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский.

Он пояснил, что власти граничащих с Приморским краем китайских провинций уведомили о возобновлении работы пунктов пропуска для туристов с 8 января. Речь идет о пунктах Пограничный — Суйфэньхэ и Хуньчунь — Краскино.

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Крепский подчеркнул, что немедленного восстановления туристического сообщения между двумя странами пока ждать не стоит.

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«Необходимо получить официальное подтверждение режима работы пунктов пропуска для туристов и порядка оформления документов для пересечения границы с визами и в составе безвизовых групп», — добавил глава агентства по туризму Приморья.

Китай закрыл свои границы для иностранцев после начала пандемии коронавируса. В конце декабря 2022 года власти страны сняли ограничения, введенные в рамках политики «нулевой терпимости» к ковиду. По данным Всемирной организации здравоохранения, это привело к новой вспышке заболевания. Власти Китая эту информацию не подтвердили.