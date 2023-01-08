Мир 08 января 2023, 11:15 Ведущие инженеры в Китае начали умирать после отмены антиковидных ограничений SCMP: 20 ведущих инженеров умерли за месяц в Китае после отмены антиковидных ограничений Unsplash

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После отмены антиковидных мер в Китае меньше чем за месяц скончались 20 сотрудников Инженерной академии КНР. Среди погибших — ведущие ученые-инженеры страны, сообщила местная газета South China Morning Post.

Один из врачей в Пекине заявил изданию, что все члены академии, как правило, имеют привилегии в сфере медицинского обслуживания. Но сейчас ситуация изменилась — в больницах просто нет свободных мест.

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Новая вспышка ковида произошла в Китае в середине декабря. Ее начало совпало с отменой большинства мер по борьбе с пандемией, которые действовали в стране почти три года.

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Из-за роста случаев заболевания COVID-19 в КНР другие страны стали вводить обязательные тесты на коронавирус для приезжающих из Китая.

Такое решение, в частности, приняли в Великобритании. Премьер-министр страны Риши Сунак посчитал, что КНР может скрывать истинное положение дел с заболеваемостью, поэтому распорядился проводить такое тестирование в обязательном порядке.