Здоровье 17 декабря 2023, 22:37 Очередь из скорых образовалась в московской инфекционной больнице №1 Mash: в Москве у инфекционной больницы №1 образовалась очередь из скорых Unsplash

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Около 30 машин скопилось на подъезде к Клинической инфекционной больнице № 1 в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash. По данным источника канала, большинство пациентов заболели пневмонией.

«По нашей информации, у всех прибывших пациентов подозрение на пневмонию и ковид», — написали авторы материала.

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Столичный депздрав прокомментировал эту информацию. В ведомстве заявили, что скопление машин вызвано спецификой работы больницы.

«Существенного роста госпитализаций в городе нет. Эпидобстановка по таким заболеваниям как ОРВИ, пневмония, коронавирус соответствует обычному периоду сезонных заболеваний», — уточнили в департаменте.

Ранее в Сети стали появляться сообщения о массовых заболеваниях гриппом и скрытой пневмонией среди школьников Москвы. Врачи же назвали ситуацию с вирусными инфекциями достаточно стабильной.

В Московской области тем временем начался сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, добавив, что ситуация находится под контролем.