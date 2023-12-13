Здоровье 13 декабря 2023, 16:19 Депздрав Москвы опроверг сообщения о массовой пневмонии среди школьников Депздрав Москвы назвал ситуацию с пневмонией среди школьников стабильной Unsplash

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В департаменте здравоохранения Москвы опровергли сообщения о массовых заболеваниях скрытой пневмонией и гриппом среди школьников. Врачи назвали ситуацию с вирусными инфекциями достаточно стабильной. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба ведомства.

«Доля пневмоний в общей заболеваемости среди детей не превышает показателей предыдущего сезона. Они достаточно стабильны, какого-либо заметного роста госпитализации среди детей нет», — заявили в депздраве.

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Медики добавили, что эпидемиологическая обстановка соответствует осенне-зимнему периоду и не превышает сезонных показателей.

«Массовых заболеваний гриппом и пневмонией среди школьников и воспитанников дошкольных групп в настоящий момент не наблюдается», — уточнили специалисты.

Тем не менее, на карантин вывели около 1% воспитанников детских садов и других образовательных учреждений.

В депздраве добавили, что в школах тщательно следят за соблюдением санитарных требований: при входе всем измеряют температуру, места общего пользования оборудовали бесконтактными санитайзерами, в классах и кабинетах установили безопасные для детей бактерицидные лампы закрытого типа. При наличии признаков ОРВИ ученики и сотрудники в школу не допускаются.

Сообщения о массовых заболеваниях гриппом и скрытой пневмонией среди московских школьников разошлись по Сети днем. Telegram-канал Mash рассказал, что многие дети обратились в больницы со схожими симптомами, в том числе с температурой под 40 градусов.