13 декабря 2023, 18:20
Подъем заболеваемости ковидом, ОРВИ и гриппом начался в Подмосковье
Роспотребнадзор зафиксировал подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом в Подмосковье
В Московской области начался сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.
«Показатель заболеваемости ниже порогового уровня на 25,8%», — передали в министерстве.
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В основном доминируют риновирус, аденовирус, сезонный коронавирус, вирус гриппа. Эпидемиологическая ситуация в Подмосковье находится под контролем. Кроме того, большая часть населения — 60,2% — сделала прививку от гриппа.
Ранее депздрав Москвы опроверг сообщения о массовом распространении скрытой пневмонией и гриппа среди школьников. Врачи назвали ситуацию стабильной, число заболевших не превышает показатели предыдущего сезона.
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