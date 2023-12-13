Подмосковье 13 декабря 2023, 18:20 Подъем заболеваемости ковидом, ОРВИ и гриппом начался в Подмосковье Роспотребнадзор зафиксировал подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом в Подмосковье Pxhere

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В Московской области начался сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

«Показатель заболеваемости ниже порогового уровня на 25,8%», — передали в министерстве.

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В основном доминируют риновирус, аденовирус, сезонный коронавирус, вирус гриппа. Эпидемиологическая ситуация в Подмосковье находится под контролем. Кроме того, большая часть населения — 60,2% — сделала прививку от гриппа.

Ранее депздрав Москвы опроверг сообщения о массовом распространении скрытой пневмонией и гриппа среди школьников. Врачи назвали ситуацию стабильной, число заболевших не превышает показатели предыдущего сезона.