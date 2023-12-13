Общество 13 декабря 2023, 11:52 Массовые заболевания пневмонией выявили среди московских школьников Mash: массовые заболевания скрытой пневмонией выявили среди школьников в Москве Unsplash

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Среди московских школьников выявили массовые заболевания гриппом и скрытой пневмонией. Основные симптомы: температура под 40, не помогающие жаропонижающие и, как результат, — недельные больничные, передал Telegram-канал Mash.

По данным издания, в больницах большинство мест заняли дети именно с такими диагнозами. Симптомы гриппа и скрытой пневмонии очень похожи. Развиваются они по трем сценариям: температура под 40 без остальных проявлений, жар с сильными болями в горле и в еще одном случае добавляется недельный кашель.

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Температура держится шесть дней, после этого ребенок либо выздоравливает, либо у него диагностируют скрытую пневмонию. Примерно у 60% пациентов находят узелки в легких. В каждом из случаев противовирусные, антибиотики и жаропонижающие не помогают.

Кроме этого, в разных регионах России зафиксировали вспышки гонконгского гриппа. Эта инфекция вызывает обычные гриппозные заболевания, но она опасна для детей раннего возраста и пожилых людей.