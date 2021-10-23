Новый максимум смертей от ковида зафиксировали в России

В России за прошедшие сутки от коронавируса умерли 1075 человек, что стало новым рекордом по смертности за все время пандемии. Об этом сообщили на сайте оперативного штаба по борьбе с ковидом.

Всего жертвами коронавируса в стране стали уже 229 528 человек.

За минувшие сутки выявили 37 678 случаев заражения. Из них 7803 случая — в Москве. В Санкт-Петербурге положительный тест сдали 3360 человек. В Московской области выявили 2783 инфицированных. За весь период в стране зафиксировали 8 205 983 заражения.

Из больниц выписали 26 077 человек. Всего выздоровело уже 7 143 137 человек.

В ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора ранее предположили, что заболеваемость ковидом в стране начнет снижаться к концу года.

В центре «Вектор» ранее объяснили, что привитый человек защищает тех, кому вакцинация противопоказана, а также ограничивает распространение коронавируса среди детей.

В Минздраве ранее разрешили россиянам одновременно прививаться от гриппа и коронавируса. По результатам доклинических исследований выяснилось, что при введении двух вакцин их эффективность не снижается.