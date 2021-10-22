Минздрав разрешил одновременно прививаться от ковида и гриппа

Российский Минздрав официально разрешил одновременную вакцинацию препаратами против коронавируса и гриппа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства и подчеркнули, что решение основано на результатах глубоких исследований.

«Минздрав России разрешил одновременную вакцинацию от ковида и гриппа, соответствующие изменения внесены в инструкцию по медицинскому применению вакцины „Гам-Ковид-Вак“ („Спутник V“)», — говорится в сообщении.

Взаимодействие отечественного препарата с вакциной для профилактики гриппа изучалось в ходе доклинических исследований. В результате выяснилось, что при одновременном введении действие обеих вакцин не уменьшается. Теперь в инструкции к применению «Спутника V» внесены соответствующие изменения.

Ранее медики в России и мире придерживались мнения, что между существующими прививками от коронавируса и гриппа должно пройти некоторое время: как минимум несколько недель. Однако позже в ВОЗ пришли к выводу, что мнение о вреде одновременной вакцинации неверно. Специалисты сочли, что две прививки сразу не несут угрозы для здоровья.