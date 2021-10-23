Специалисты центра «Вектор» объяснили, как привитый человек защищает остальных от COVID-19
Центр Вектор: вакцинация не только личное, но и коллективное благо
Привитый от коронавируса человек защищает того, кому вакцинация противопоказана, и ограничивает распространение инфекции среди детей. Прививка является не только средством личной защиты, но стала коллективным благом.
Вакцинация может прервать цепочку заражения и не допустить инфекцию к самым уязвимым категориям граждан. Об этом ТАСС заявили в центре «Вектор» Роспотребнадзора.
За год применения вакцины «ЭпиВакКорона» были привиты около трех миллионов человек. Препарат доказал свою эффективность и ареактогенность. То есть он не вызывает серьезных неблагоприятных последствий.
«Мировой опыт вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции показывает, что применение вакцин позволяет принципиально снизить риски для здоровья. В случае контакта с вирусом привитый человек заражается гораздо реже и существенно легче переносит заболевание», — добавили в центре.
Сейчас зарегистрировано пять российских вакцин от коронавируса — «Спутник V», «Ковивак», «ЭпиВакКорона», «ЭпивакКорона-Н» и «Спутник лайт».
Заместитель мэра столицы Анастасия Ракова назвала эпидемическую обстановку в Москве крайне напряженной. Она призвала не делать позитивных прогнозов пока ситуация с коронавирусом не улучшилась.