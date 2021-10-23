Роспотребнадзор рассказал, когда начнет снижаться заболеваемость ковидом

Существует вероятность, что заболеваемость ковидом в России начнет снижаться к концу года. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Вероятно, к концу года цифры будут более спокойными», — сказала она в беседе с РИА «Новости».

За последние сутки в России выявили более 37 тысяч новых случаев коронавируса, по данным оперштаба.

Накануне заместитель мэра столицы Анастасия Ракова призвала не делать преждевременных позитивных прогнозов. По ее словам, никаких сдвигов к улучшению ситуации с коронавирусом в городе пока нет. Эпидемиологическая обстановка в Москве остается крайне напряженной. Она отметила, что новые ограничительные меры будут полностью введены только с 28 октября. Шесть недель подряд в Москве фиксируется рост заболеваемости COVID-19, она увеличивается на 30% каждую неделю.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, уже к концу текущей недели показатели по коронавирусу могут стать рекордными с начала пандемии.