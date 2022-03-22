Носить маски в ближайшие месяцы продолжат 43% россиян

Носить маски до мая 2022 года, невзирая на отмену масочного режима в ряде регионов, продолжат 43% россиян. Каждый десятый планирует использовать СИЗы до самого лета. Результатами исследования поделилась с ТАСС пресс-служба Rambler&Co.

Из тех, кто намерен придерживаться личного масочного режима, 74% указали на сохранение важности темы коронавируса, отметив, что о нем просто стали меньше говорить на фоне других новостей. О том, что маски могут еще вернуться, упомянули 40% опрошенных.

Также 40% респондентов признались, что будут придерживаться пандемийных привычек. Среди таковых опрошенные назвали внимательное отношение к своему здоровью, бюджету, более частое использование онлайн-сервисов, более бережное отношение к близким. Однако еще столько же опрошенных заявили о желании вернуться к домандемийному образу жизни: полноценному развлекательному досугу (27?), офлайн-шопингу (20%), работе из офиса (13%).

Опрос проходил на портале «Рамблер» с 14 по 18 марта 2022 года, охват превысил 300 тысяч пользователей, из которых 62% — мужчины, 38% — женщины.

В Москве масочный режим перестал действовать с 15 марта. Также его отменили в Крыму, Кузбассе. В Томской области разрешили массовые мероприятия. Носить маски стало необязательно на российских вокзалах и в поездах.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург предупредил, что об окончании пандемии коронавируса говорить пока рано. В некоторых странах начинается новая волна ковида.