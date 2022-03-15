Масочный режим перестал действовать в Москве. Решение об отмене требования по использованию средств индивидуальной защиты принял мэр столицы Сергей Собянин.

Как пояснил глава города в своем блоге, отменить масочный режим в Москве позволило стабильное улучшение эпидемической ситуации.

«Со вторника, 15 марта 2022 года, мы отменяем требования по использованию защитных масок», — заявил Собянин.

При этом столичные власти разрешили жителям города не только снять маски, но и отменили антиковидные меры для бизнеса. На предприятиях больше не придется регулярно изменять температуру работников и можно будет убрать разделительные перегородки. Как подчеркнул мэр, такое решение поддержит предпринимателей, попавших под серьезное санкционное давление.

Несмотря на отмену масочного режиме, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов посоветовал некоторым категориям людей продолжать использовать эти средства зашиты. Речь идет о россиянах с пониженным иммунитетом, непривитых от ковида и тяжелобольных людях.