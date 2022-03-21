Гинцбург заявил, что о завершении пандемии пока говорить рано

Пока рано говорить о завершении пандемии коронавируса. В некоторых странах сейчас начинается новая волна заболеваний. Об этом рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам главы Центра Гамалеи, во многих странах сейчас начинается новая волна заболеваний ковидом.

«Если нам совсем абстрагироваться от окружающего мира, то у нас пока и от старой волны в день умирает более 400 человек. От какого еще заболевания в день умирает столько», — ответил Гинцбург на вопрос РИА «Новости» о завершении пандемии в России.

Российские врачи за прошедшие сутки выявили более 31 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. В больницы попал 2551 пациент. Вылечить удалось 74,6 тысячи инфицированных.

Всего за время пандемии в России зафиксировали более 17,5 миллиона случаев заражения коронавирусом. Вылечились от ковида 16 миллионов человек. Скончались после инфицирования более 364 тысячи пациентов. Сейчас в России продолжается вакцинация от коронавируса. Уровень коллективного иммунитета составляет 51,7%.