РЖД отменила ношение масок на вокзалах и в поездах

Компания ОАО «РЖД» в ближайшее время не будет требовать от пассажиров носить маски и измерять температуру на вокзалах и в поездах дальнего следования. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Такое решения принято из-за стабилизации эпидемической ситуации.

«Постепенно снимаются действующие ограничения в поездах и на вокзалах Российских железных дорог. Например, отменяется обязательное требование замерять температуру тела пассажиров в ходе поездки на поезде, а также им больше не надо носить маски», — сказано в сообщении компании, которое процитировало РИА «Новости».

Кроме того, больше не требуется соблюдать социальную дистанцию в вагонах-ресторанах и в вагонах-бистро.

Также отменяются ПЦР-тесты для работников поездов перед отправкой в рейс, обработка формы, доступ сотрудников к работе пассажирского комплекса при наличии QR-кода. Еще отменяется организация горячего питания детей из организованных детских групп навынос в вагонах по местам рассадки.

При этом те, кто работает с пассажирами, должны соблюдать масочный режим.