facebook_pixel
    21 марта 2022, 14:16

    РЖД отменила ношение масок на вокзалах и в поездах

    Наза Салех Захи

    Компания ОАО «РЖД» в ближайшее время не будет требовать от пассажиров носить маски и измерять температуру на вокзалах и в поездах дальнего следования. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

    РЖД отменила ношение масок на вокзалах и в поездах

    Такое решения принято из-за стабилизации эпидемической ситуации.

    «Постепенно снимаются действующие ограничения в поездах и на вокзалах Российских железных дорог. Например, отменяется обязательное требование замерять температуру тела пассажиров в ходе поездки на поезде, а также им больше не надо носить маски», — сказано в сообщении компании, которое процитировало РИА «Новости».

    Кроме того, больше не требуется соблюдать социальную дистанцию в вагонах-ресторанах и в вагонах-бистро.

    Также отменяются ПЦР-тесты для работников поездов перед отправкой в рейс, обработка формы, доступ сотрудников к работе пассажирского комплекса при наличии QR-кода. Еще отменяется организация горячего питания детей из организованных детских групп навынос в вагонах по местам рассадки.

    При этом те, кто работает с пассажирами, должны соблюдать масочный режим.