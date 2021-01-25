Назван способ вернуть обоняние и вкус после COVID-19

После заражения коронавирусом у больных пропадает обоняние и вкус. У многих эти чувства исчезают на полгода. Невролог, нейрофизиолог Александр Будик, рассказал, как быстро вернуть в свою жизнь запахи и вкус.

В интервью радио Sputnik врач рассказал, что причины из-за которых при COVID-19 у многих людей возникают проблемы с восприятием вкусов и запахов до конца не исследованы. Есть теория, что при заражении коронавирусом нарушается состав слюны, поэтому вкусовые вещества быстрее разрушаются и не успевают дойти до рецепторов. По другому предположению повреждаются вкусовые рецепторы. Эта теория объясняет также потерю обоняния.

«Либо повреждаются чувствительные клетки, которые воспринимают обонятельные вещества, и слизистая повреждается. Либо повреждаются нервы, проводники, по которым бежит информация о воспринятом обонятельном ощущении», — сказал врач.

У больных чаще всего потеря обоняния и запахов происходит в первые дни заболевания и восстанавливаются через несколько недель. Чтобы ускорить время возвращения этих чувств, больной может ежедневно по несколько раз подносить к носу сильные ароматы, типа гвоздики, чеснока, кардамона, корицы. Эти продукты могут заставить нужные органы активно работать.

«Организм начинает обращать повышенное внимание на орган, который активно вовлекается в работу, и все ресурсы идут в это место, чтобы быстрее восстановить работу этого органа», — сказал Будик.

Также в нос можно закапывать раствор витамина А и принимать в течение недели Омегу-3.

Параллельно начнут возвращаться вкусовые ощущения.