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    29 декабря 2020, 03:00

    Врачи назвали симптомы, предшествующие температуре при COVID-19

    Кирилл Фролов

    Человек, заразившийся коронавирусом, может испытывать проблемы с системой пищеварения до того, как проявятся остальные симптомы. Об этом рассказали в американской клинике Майо, сообщила газета Daily Express.
    Врачи назвали симптомы, предшествующие температуре при COVID-19

    По словам медиков, до проявления респираторных симптомов у больного могут быть легкие желудочно-кишечные симптомы — потеря аппетита, тошнота, рвота и диарея.

    Это не частые признаки инфекции, к тому же они могут закончиться через день. При этом тошнота может быть признаком целого ряда других заболеваний — от проблем с желудочно-кишечным трактом до гриппа и мигрени.

    Если речь идет о коронавирусе, то за тошнотой, вероятно, последуют температура, кашель, потеря обоняния и вкуса.

    Тем временем, в ВОЗ предупреждают о новых мутациях коронавируса. Из-за одной из таких мутаций Великобритания закрыла на карантин Лондон и юго-восток Англии, а остальные страны приостановили с королевством авиасообщение. Штамм на 70% заразнее предыдущих, при этом переносится так же — болеть им не легче и не тяжелее.