Врачи назвали симптомы, предшествующие температуре при COVID-19

По словам медиков, до проявления респираторных симптомов у больного могут быть легкие желудочно-кишечные симптомы — потеря аппетита, тошнота, рвота и диарея.

Это не частые признаки инфекции, к тому же они могут закончиться через день. При этом тошнота может быть признаком целого ряда других заболеваний — от проблем с желудочно-кишечным трактом до гриппа и мигрени.

Если речь идет о коронавирусе, то за тошнотой, вероятно, последуют температура, кашель, потеря обоняния и вкуса.

Тем временем, в ВОЗ предупреждают о новых мутациях коронавируса. Из-за одной из таких мутаций Великобритания закрыла на карантин Лондон и юго-восток Англии, а остальные страны приостановили с королевством авиасообщение. Штамм на 70% заразнее предыдущих, при этом переносится так же — болеть им не легче и не тяжелее.