Национальный конгресс по болезням органов дыхания стартовал в Москве

Как восстановиться после коронавируса и какие препараты действительно эффективны, обсудили на 31-м национальном конгрессе по болезням органов дыхания в Москве. Пульмонологи рассказали, как позаботиться о легких после перенесенного ковида и поделились реальными случаями из практики.

На конгрессе собрались онкологи, педиатры, терапевты, ординаторы и студенты.

Снижение памяти, головные боли, пневмония, фиброз и ателектазы — лишь часть из возможных признаков постковидного синдрома. Специалисты отмечают — переболевшим нужна продолжительная реабилитация. Одно из возможных решений предложили на конгрессе представители компании «Петровакс» — их собственную разработку.

Источник фото: телеканал «360»

«Большое количество знаний лежит на междисциплинарном стыке — даже наш собственный пример показывает, что ценные знания — иногда принесенные непрофильным специалистом. Потому что то исследование, которое мы презентуем на конгрессе пульмонологов, оно, строго говоря, было начато урологами. Когда в середине 20-го года урологи пошли в красную зону — как и многие другие непрофильные врачи, поскольку не хватало специалистов — то туда они принесли с собой знания, применение противофиброзных препаратов. И с этого началась наша идея», — рассказал президент компании «Петровакс» Михаил Цыферов.

Источник фото: телеканал «360»

Разработанный компанией «Петровакс» препарат «Лонгидаза» уже прошел испытания.

Были две группы пациентов. Они были приблизительно одного возраста — в среднем 50-54 года. И одним пациентам «Лонгидазу» вводили, а другой группе — не вводили. И мы смотрели этих пациентов через 2,5 месяца, через 6 месяцев. И обнаружили, что те показатели, на которые мы обращали внимание — а это прежде всего клиническая картина, одышка, которую мы измеряли в баллах, сатурация кислорода, проведение функций внешнего дыхания или спирометрии, а также различные КТМ-образования, которые были у наших пациентов, они улучшились в группе, которые принимали «Лонгидазу», — рассказала профессор, главный внештатный пульмонолог УрФО Галина Игнатова.

Источник фото: телеканал «360»

Чтобы обеспечить безопасность слушателей, конгресс частично перенесли в онлайн. На нем присутствовали только врачи. Однако в будущем организаторы планируют расширить масштабы экспертной площадки.

Источник фото: телеканал «360»

«Петровакс» тоже строит планы на будущее. Следующий этап — плацебо-контролируемое, сложное исследование с большим количеством пациентов. Реабилитация важна — и ничуть не меньше, чем само лечение. Чтобы эффективно бороться с осложнениями у пациентов после коронавируса, в Госдуме начали работать над специальной программой медицинской реабилитации.