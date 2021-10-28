Россиян призвали не искать медотвода, а готовить себя к прививке. Реальных причин для отказа очень мало

Российские врачи стали чаще давать медотводы от вакцинации от коронавируса пациентам, чьи заболевания могут довести до реанимации в случае заражения коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Но врачи оказываются перед сложным выбором, потому что если у пациента будет негативная реакция на препарат, то ответственность ляжет на него. Чтобы пациент мог сделать прививку, заболевание доводят до состояния ремиссии, это позволяет исключить опасные последствия.

«Абсурдные рекомендации»

Медицинские отводы от вакцинации от коронавируса для пациентов с серьезными заболеваниями, которые могут привести к смерти в случае заражения, министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал абсурдными.

«К сожалению, я сталкиваюсь с совершенно абсурдными рекомендациями, когда рекомендуется медотвод пациенту, у которого вариантов либо вакцинация, либо при заболевании фактически прямое направление в реанимацию», — заявил министр.

Он отметил, что прежде всего речь идет о пациентах с заболеваниями сердца, сосудов и диагностированным раком. Министр напомнил, что при онкологических заболеваниях иммунитет значительно падает, а значит, таким людям вакцина от коронавируса необходима для защиты.

Министр отметил, что только профилактика коронавирусной инфекции позволит справиться с пандемией. Он призвал медиков опираться на научно обоснованные данные при лечении пациентов и рекомендовать делать прививку, если нет опасных противопоказаний.

Противопоказания опасные и не очень

Не нужно искать показаний для медицинского отвода от прививки от коронавируса. Если у человека есть заболевание, то лучше найти хорошего врача, который поможет войти в состояние ремиссии и подготовит к вакцинации. Об этом в беседе с «360» сказал врач-аллерголог Владимир Болибок.

Он напомнил, что все противопоказания написаны в инструкциях к вакцинам. Обычно эти факторы делятся на два типа: временные и постоянные.

«Временный медотвод — это острые заболевания. Человека, который сейчас болеет, мы не прививаем. Это заболевания сосудов, кишечника, аллергии, бронхиальная астма, атопический дерматит. Если есть обострение, человеку прививку не делают», — пояснил специалист.

Постоянный медотвод выдают, как прописано в инструкции, если у человека был случай анафилактического шока на введение медицинских препаратов или витаминов.

При этом Владимир Болибок отметил, что если в инструкции к вакцине в противопоказаниях прописана сильная аллергическая реакция, но не указано, что ее вызвало, то в этом случае пациент тоже получает отказ от прививки.

«Может, у него на продукты питания был анафилактический шок или на укус пчелы. <…> В инструкции не указано на что. Там указано, что если у человека раньше был анафилактический шок, то это для него медотвод. Потому что ему сделают [прививку], он получит анафилактический шок, умрет или еще что-то случится, потом будет жалоба, разборка, прокуратура, СК», — заявил врач.

Еще одним противопоказанием к вакцинации Владимир Болибок назвал тяжелую крапивницу. Если у пациента были тяжелые отеки, то прививку ему также ставить нельзя.

«Коллизия заключается в том, что есть небольшая группа пациентов, которые на прививку могут выдать крайне нежелательные реакции, тяжелые, несовместимые с жизнью. Мы не говорим, что это [касается] всех подряд, что всем писать медотвод», — подчеркнул специалист.

Прививка в стационарах

Владимир Болибок отметил, что для снижения рисков при вакцинации для пациентов с заболеваниями или плохим анамнезом прививки нужно делать на базе стационаров в больницах, где есть реанимационные отделения. Это нужно, чтобы врачи в случае непредвиденных последствий могли оказать помощь. Эксперт напомнил, что закон предусматривает ответственность врача за здоровье и жизнь пациента.

Такая же ситуация с пациентами, у которых диагностированы хронические заболевания. Решение о прививке должен принимать лечащий врач.

«Я пациентам всегда говорю, что если вы чувствуете себя больным, не надо идти на прививку. Мы больных не прививаем, мы прививаем людей здоровых. <…> Если человек больной, ему дают временный медотвод — идите к врачу, терапевту. Или поднимете те записи, которые раньше были сделаны, и по ним начните принимать таблетки», — пояснил Владимир Болибок.

Ситуацию пациентов с онкологическими заболеваниями врач назвал сложной. Он подтвердил, что иммунная система у таких людей ослаблена. Но все зависит от того, на какой стадии находится болезнь.

«Одно дело, когда человек только начинает свой путь, то есть у него подозрение на онкозаболевание, его надо немедленно прививать. Пока мы вам диагностику будем делать, пройдите вакцинацию. Потому что вас потом надо будет оперировать или будет химиотерапия, во время этого курса будет очень сложно вакцинацию провести, хотя это тоже возможно», — заявил специалист.

Владимир Болибок подчеркнул, что пациентам с хроническими заболеваниями нужно добиваться состояния ремиссии, только при этих условиях можно ставить прививку. Он призвал не искать поводов для медотвода от вакцинации, а направить эту энергию на поиск хорошего врача, который позволит стабилизировать течение болезни, чтобы пациент смог пройти вакцинацию. Это снизит риск смертельного течения инфекции в случае заражения.