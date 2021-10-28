Ковидный госпиталь снова развернули в парке «Патриот»

Коронавирусный госпиталь снова развернули в подмосковном парке «Патриот». Об этом в эфире «360» сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«К сожалению, ситуация с ковидом очень сложная, каждый день мы госпитализируем большое количество наших жителей, более тысячи. Врачи работают, мы развернули дополнительные койки. Спасибо Минобороны, в очередной раз они пришли на помощь и не просто предоставили парк „Патриот“ для постоянного госпиталя, но и присылают нам врачей», — сказал Воробьев.

Глава региона подчеркнул, что Подмосковье обязано оказать помощь всем, кто в ней нуждается. Поэтому нельзя переоценить в этой ситуации поддержку военного ведомства.

«С одной стороны, есть огромное количество людей, которые великолепно себя чувствуют и не испытывают осложнений, недомоганий. Но есть и другая сторона медали, есть большое количество выявленных случаев», — подчеркнул губернатор Московской области.

Временный госпиталь для пациентов с COVID-19 в парке «Патриот» прекратил работать 1 августа. Тогда количество заражений коронавирусом в Московской области стабильно снижалось. На территории парка госпиталь разворачивали трижды, этот раз — четвертый.