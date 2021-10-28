Власти Москвы назвали ситуацию с коронавирусом в городе напряженной

Заболеваемость ковидом в Москве сейчас растет. Эпидемическая ситуация сложилась напряженная. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Ситуация на сегодняшний день весьма напряженная. На прошлой неделе мы зафиксировали такой пик заболеваемости — чуть меньше 49 тысяч вновь выявленных заболевших, что равно концу декабря прошлого года, когда эпидемия развивалась уже четыре месяца», — отметила Ракова.

По словам заммэра, темп роста заболеваемости снижается, однако цифры все равно становятся больше. Ракова выразила надежду, что нерабочие дни, которые в Москве начались 28 октября, стабилизируют ситуацию и позволят системе здравоохранения сдержать натиск коронавируса.

Ранее заместитель градоначальника рассказала, что каждый день в Москве выявляют тысячу заболевших COVID-19 детей. С начала пандемии ковид выявили у 200 тысяч несовершеннолетних.