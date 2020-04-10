Нарколог Минздрава: алкоголь повышает вероятность заболеть COVID-19

По его мнению, содержащийся в алкоголе этанол разрушает клетки, поэтому инфекциям гораздо легче попасть в организм. А если на самоизоляции употреблять спиртные напитки постоянно (без разницы, насколько они крепкие), появится зависимость.

Также специалист напомнил и о дезинфекции рук алкоголем. Брюн подчеркнул, что спирт в чистом виде сушит кожу, это может привести к микротрещинам, через которые, в свою очередь, может проникнуть вирус.

«С одной стороны идет дезинфекция, а с другой — открываются ворота для инфекции. Должен быть баланс, нельзя поливаться этанолом постоянно», — уточнил Брюн. Не использовать водку в качестве антисептика рекомендовали ранее и в МЧС.

Накануне продажу алкоголя ограничили в трех российских регионах. Это Оренбургская, Липецкая области и Республика Крым. После объявления всеобщей нерабочей недели россияне стали больше покупать алкоголь. Продажи взлетели сразу на 20% по сравнению с прошлым годом.