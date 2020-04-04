Продажи водки и коньяка взлетели в России на фоне пандемии

Россияне стали больше закупаться алкоголем во время пандемии коронавируса. Продажи в марте взлетели сразу на 20% по сравнению с этим же месяцем в 2019 году.

«По итогам марта ожидается рост статистических показателей по розничной продаже всех видов алкогольной продукции. По водке и коньяку — в пределах 20% рост по сравнению с мартом 2019 года», — рассказал РИА «Новости» председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

Покупать вино жители страны стали больше на 10%, а продажи пива выросли на 5%. Специалист считает, что в апреле спрос на алкоголь вырастет еще более значительно. По словам Шапкина, такое увеличение продаж можно объяснить ситуацией с коронавирусом. Люди не только стали больше употреблять спиртное, но и делают из него антисептики.

Согласно статистике 2019-го, в марте спрос на водку снизился на 0,1%, до 5,9 миллиона декалитров. Коньяка стали продавать больше на 5%, — 967,8 тысячи декалитров. Продажи вин увеличились на 1,8%, до 4,3 миллиона декалитров.

По последним данным, в России насчитывается 4149 случаев заражения коронавирусом. Вылечить удалось 281 пациента. Зафиксировано 34 летальных случая.