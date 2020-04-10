«Ъ»: три региона России ограничили продажу пива из-за пандемии

Президент Союза участников пивной торговли Николай Желагин заявил, что на закрытии магазинов с разливным пивом настаивают власти Крыма и Оренбургской области. Он отметил, что в Москве за время режима самоизоляции 15–20% таких заведений закрылись.

По данным источника издания, запрет на продажу разливного пива уже вступил в силу в Липецкой области. Однако официальные представители этого региона, а также Оренбургской области и Крыма данную информацию никак не комментировали.

Из-за пандемии коронавируса алкоголь вообще «страдает» во многих частях России. Ранее розничная продажа спиртных напитков была запрещена в Забайкалье, в некоторых районах Тувы и Якутии. Время продажи сократили в Ленинградской области, Карелии и Хакасии.

Как сообщила радиостанция «Говорит Москва», Минпромторг попросил регионы отменить эти запреты и применять их в крайних случаях. После этого сухой закон перестал действовать в Забайкалье, а вот в Карелии все нововведения сохранили в силе. При этом местные власти аргументировали это разрешением президента принимать дополнительные меры при необходимости.