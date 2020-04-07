МЧС посоветовало не использовать водку в качестве антисептика

Специалисты МЧС рекомендовали россиянам не использовать водку в качестве антисептика для рук и для приготовления дезинфицирующего состава. Такой «санитайзер» будет бесполезен, так как в нем содержится менее 60% этанола. Для того чтобы избавиться от инфекций и бактерий, этого мало.

Но и чистым спиртом эксперты ведомства также пользоваться не советуют. Он приведет скорее к сухости кожи, раздражению и микротрещинам на коже. Из-за этого вирус также может проникнуть в организм.

Вместе с тем специалисты предложили свой рецепт антисептика в домашних условиях. Для этого понадобятся, помимо спирта, перекись водорода и глицерин. Спирт нужно налить в емкость, добавить дистиллированную воду и смешать с другими ингредиентами. Полученный раствор нужно разлить по небольшим флаконам и дать настояться трое суток. После этого домашний антисептик полностью готов к использованию, добавили в МЧС. Подробную инструкцию, как приготовить санитайзер дома, выложили сотрудники ВНИИ ГО и ЧС Минобороны.

Ежедневно подмосковные предприятия производят 80 тонн различных дезинфицирующих средств. Несмотря на то, что производители работают в несколько смен, нехватка все еще ощущается. Жители страны стали покупать санитайзеры в 3,5 раза больше, чем раньше.

При этом продажи алкоголя на этом фоне также взлетели — в среднем по стране на 20%. Об этом по итогам марта заявлял председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.