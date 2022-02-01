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    01 февраля 2022, 13:22

    «Надо больше случаев». Вирусолог назвал два параметра, по которым изучают опасность «омикрона»

    Вирусолог Чумаков призвал не паниковать после выявления новой разновидности «омикрона»

    Анатолий Минкин, Мария Бокарева

    Данных о новой разновидности штамма коронавируса «омикрон» BA.2 пока недостаточно, чтобы говорить про его опасность. Случаев заражения еще недостаточно, чтобы говорить про его заразность и способность вызывать тяжелые случаи. Об этом в беседе с «360» заявил главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор, вирусолог Петр Чумаков.

    «Надо больше случаев». Вирусолог назвал два параметра, по которым изучают опасность «омикрона»

    Он пояснил, что пока это только говорит о том, что коронавирус продолжает эволюционировать, а значит, его нужно изучать.

    «У нас уже был уханьский штамм, „альфа“, „бета“, „гамма“, „дельта“ и „омикрон“. Это все в пандемию, а до этого были сотни вариантов, которые не имели никакой клинической значимости. Надо смотреть, насколько он быстро или медленно распространяется по сравнению с другими штаммам, какая у него патогенность. Вот эти два параметра. Но для этого надо больше случаев», — подчеркнул эксперт.

    Впервые новый подтип «омикрона» выявили в Алжире. Предварительные исследования показали, что выявить его обычными тестами сложнее, чем классический штамм. Сегодня стало известно, что пять случаев заражения BA.2 обнаружили в Чехии.

    Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании сообщило, что главными симптомами инфицирования подтипом «омикрона» стали непрерывный кашель, высокая температура и изменение обоняния и вкуса.