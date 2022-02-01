«Надо больше случаев». Вирусолог назвал два параметра, по которым изучают опасность «омикрона»

Данных о новой разновидности штамма коронавируса «омикрон» BA.2 пока недостаточно, чтобы говорить про его опасность. Случаев заражения еще недостаточно, чтобы говорить про его заразность и способность вызывать тяжелые случаи. Об этом в беседе с «360» заявил главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор, вирусолог Петр Чумаков.

Он пояснил, что пока это только говорит о том, что коронавирус продолжает эволюционировать, а значит, его нужно изучать.

«У нас уже был уханьский штамм, „альфа“, „бета“, „гамма“, „дельта“ и „омикрон“. Это все в пандемию, а до этого были сотни вариантов, которые не имели никакой клинической значимости. Надо смотреть, насколько он быстро или медленно распространяется по сравнению с другими штаммам, какая у него патогенность. Вот эти два параметра. Но для этого надо больше случаев», — подчеркнул эксперт.

Впервые новый подтип «омикрона» выявили в Алжире. Предварительные исследования показали, что выявить его обычными тестами сложнее, чем классический штамм. Сегодня стало известно, что пять случаев заражения BA.2 обнаружили в Чехии.

Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании сообщило, что главными симптомами инфицирования подтипом «омикрона» стали непрерывный кашель, высокая температура и изменение обоняния и вкуса.