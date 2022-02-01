Врачи назвали главный признак нового «стелс-омикрона»

Среди симптомов нового штамма коронавируса BA.2, который назвали «скрытым омикроном» или «стелс-омикроном», врачи особенно выделили сильный непрерывный кашель. Болезнь, которую он вызывает, описали в Express.

Авторы сослались на информацию от Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании. Помимо кашля, отличительной чертой нового коронавируса является высокая температура, изменения обоняния и вкуса. По словам ученых, в целом симптомы похожи на проявления изначального штамма — BA.1.

В случае обнаружения у себя какого-либо из перечисленных симптомов ученые советуют обратиться к врачу, пройти тестирование на коронавирус и изолироваться.

Новую версию «омикрона» BA.2 назвали «скрытым омикроном», потому что в лабораторных условиях ее непросто отличить от ее предшественника BA.1. Однако тестирования ПЦР и антигенные экспресс-тесты показывают положительные результаты у инфицированных BA.2. Этот вид коронавируса впервые зафиксировало и описало Агентство по охране здоровья Великобритании (UKHSA).