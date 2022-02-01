Чешские врачи выявили первые случаи заражения новой разновидностью «омикрона»

Первые случаи заражения новым вариантом штамма коронавируса «омикрон» — BA.2 зафиксировали в Чехии. Об этом сообщил государственный медицинский институт страны.

«Путем секвенирования (определения структуры штамма — прим. ред.) было подтверждено пять случаев [положительных результатов тестов на наличие разновидности штамма] „омикрон“ — BA.2», — привел сообщение института ТАСС.

Ранее новую разновидность «омикрона» обнаружили в Алжире. Российский вирусолог Павел Волчков призвал пока сильно не отделять новый подвид штамма «омикрона» ВА.2 от изначального варианта вируса. По его словам, новая разновидность вируса действительно может начать активно распространяться, но едва ли вытеснит классический вариант.

Всего за время пандемии в России выявили более 11,8 миллиона случаев заражения коронавирусом. Вылечить удалось свыше 10,2 миллиона человек. Полную вакцинацию от ковида прошли уже 79 миллионов россиян. Первый компонент препарата получили 83 миллиона жителей страны. Уровень коллективного иммунитета составляет 64,4%.