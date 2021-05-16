Минздрав назвал абсурдным вопрос о третьей волне ковида и призвал вакцинироваться

Россиянам не следует ждать третьей волны коронавируса, а как можно быстрее вакцинироваться. С таким заявлением в эфире телеканала «Россия 1» выступил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Нам часто задают вопрос про риск возникновения третьей волны. Мне кажется этот вопрос абсурдным, не нужно ждать, нужно ее профилактировать, „авось“ в данной ситуации не сработает. Нужно просто прийти, провакцинироваться и не задавать столь банальных и неуместных вопросов», — отметил глава ведомства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, чток концу следующей недели число привитых в регионе достигнет отметки в один миллион.

А в целом в странепрививку от коронавируса уже сделали более 24 миллионов соотечественников, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Эпидемическая ситуация в России улучшается, но о полном восстановлении всех сфер жизни говорить еще рано.

Масштабная вакцинация от коронавируса началась в РФ 18 января. В стране зарегистрировано четыре препарата: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

По последним данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России зарегистрировано 4 940 245 случаев заражения, выздоровели 4 556 073 человека, умер 115 871 пациент.