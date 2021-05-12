Мишустин назвал число привившихся от коронавируса россиян

Более 24 миллионов жителей России уже сделали прививку от коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время выступления с ежегодным отчетом о работе правительства в Госдуме.

«Уже свыше 24 миллионов человек прошли разные этапы вакцинации», — рассказал глава кабмина.

По словам премьера, эпидемическая ситуация в стране улучшается, однако о полном восстановлении всех сфер жизни говорить пока рано. Мишустин подчеркнул, что российские власти во время пандемии коронавируса действовали на опережение, чтобы не допустить роста числа заболевших.

«По поручению президента правительство предприняло ряд чрезвычайных мер для борьбы с инфекцией. На это были брошены все силы государства. <…> Немедленно приступили к мобилизации систем здравоохранения и промышленности», — добавил глава правительства.

Масштабная вакцинация началась во всех российских регионах в декабре прошлого года. Сейчас сделать бесплатную прививку может любой желающий. Министр здравоохранения Михаил Мурашко ранее заявил, что прививочная кампания проходит по плану, а коллективный иммунитет в стране сформируется к сентябрю.